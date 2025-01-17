https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-tutuklandi-1092768424.html

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T02:19+0300

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türkiye

son dakika

tutuklama

rıza akpolat

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İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklama kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan karara tepki göstererek "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek. Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-suc-orgutune-yonelik-sorusturma--40-supheliden-9u-adli-kontrol-sartiyla-serbest---1092767773.html

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