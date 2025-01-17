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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T02:19+0300
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türkiye
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İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklama kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan karara tepki göstererek "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek. Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-suc-orgutune-yonelik-sorusturma--40-supheliden-9u-adli-kontrol-sartiyla-serbest---1092767773.html
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son dakika, tutuklama, rıza akpolat
son dakika, tutuklama, rıza akpolat

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

02:19 17.01.2025 (güncellendi: 02:33 17.01.2025)
© Hakan AkgünRıza Akpolat
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Hakan Akgün
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.
İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan karara tepki göstererek "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek. Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
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