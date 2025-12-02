AYM’den kritik ehliyet kararı: Aday sürücülerin belgesi iptal edilemeyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/aymden-kritik-ehliyet-karari-aday-suruculerin-belgesi-iptal-edilemeyecek-1101466809.html

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 17. maddesinde yer alan “aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme” ibaresi Anayasa’ya aykırı bulundu.İptal edilen maddede, bir yıl boyunca aday sürücü statüsünde bulunan kişilerin, yönetmelikte belirlenen şartların oluşması halinde sürücü belgelerinin iptal edileceği hükme bağlanıyordu.Belirsizlik ve idareye geniş yetkiDüzenlemeyi inceleyen Yüksek Mahkeme, kanunda hangi durumlarda iptal uygulanacağına dair hiçbir somut ölçüt bulunmadığına dikkat çekti. Kararda:Mahkeme, temel hak ve özgürlüklerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceğini hatırlatarak iptal kararı verdi.9 ay sonra yürürlüğe girecekAYM’nin kararı, düzenlemenin uygulanması ve yeni yasal çerçevenin hazırlanabilmesi için 9 ay sonra yürürlüğe girecek.Bu süre içinde aday sürücülere ilişkin yeni bir yasal düzenlemenin çıkarılması bekleniyor.

