Fenerbahçe duyurdu: Dorgeles Nene transferi tamamlandı

Fenerbahçe duyurdu: Dorgeles Nene transferi tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü'yle anlaşmaya vardığını duyurdu. 22 yaşındaki kanat... 19.08.2025

Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi Salzburg’dan transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Devin Özek, Nene’nin uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Hızı, 1’e 1 yeteneği, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle takımıza büyük katkı sağlayacak. Dorgeles’e ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.

