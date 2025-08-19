https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/fenerbahce-duyurdu-dorgeles-nene-transferi-tamamlandi-1098701512.html
Fenerbahçe duyurdu: Dorgeles Nene transferi tamamlandı
Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü'yle anlaşmaya vardığını duyurdu. 22 yaşındaki kanat...
Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi Salzburg’dan transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Devin Özek, Nene’nin uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Hızı, 1’e 1 yeteneği, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle takımıza büyük katkı sağlayacak. Dorgeles’e ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü'yle anlaşmaya vardığını duyurdu. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi Salzburg’dan transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Devin Özek, Nene’nin uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Hızı, 1’e 1 yeteneği, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle takımıza büyük katkı sağlayacak. Dorgeles’e ailemize hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.