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Akaryakıta ÖTV zammı geldi: Benzin, motorin ve LPG fiyatı gece yarısı değişti
Akaryakıta ÖTV zammı geldi: Benzin, motorin ve LPG fiyatı gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV zammı geldi. Benzin litre fiyatına 2,26 TL, motorine 2,12 TL, otogaza ise 97 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar İstanbul... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T08:47+0300
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Akaryakıt ürünlerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik ÖTV artışı yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tabloya göre, litre başına benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG'ye 97 kuruş zam geldi.Otomatik ÖTV düzenlemesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2025 döneminde ÜFE yüzde 15,71 arttı. Bu artış doğrultusunda alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerine kesilen ÖTV oranı yeniden belirlendi.Benzin 51 TL'yi, motorin 52 TL'yi aştıZamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları tavan yaptı. İstanbul'da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 51,19 TL, Anadolu Yakası'nda 51,05 TL oldu. Motorin fiyatı ise Avrupa Yakası’nda 52,36 TL, Anadolu Yakası’nda 52,25 TL’ye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sigaraya-5-tl-zam-geldi-en-dusuk-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-1097581277.html
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Akaryakıta ÖTV zammı geldi: Benzin, motorin ve LPG fiyatı gece yarısı değişti

08:47 04.07.2025 (güncellendi: 08:49 04.07.2025)
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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Akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV zammı geldi. Benzin litre fiyatına 2,26 TL, motorine 2,12 TL, otogaza ise 97 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzin 51 TL'yi, motorin 52 TL'yi geçti.
Akaryakıt ürünlerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik ÖTV artışı yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tabloya göre, litre başına benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG'ye 97 kuruş zam geldi.
Otomatik ÖTV düzenlemesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2025 döneminde ÜFE yüzde 15,71 arttı. Bu artış doğrultusunda alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerine kesilen ÖTV oranı yeniden belirlendi.

Benzin 51 TL'yi, motorin 52 TL'yi aştı

Zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları tavan yaptı. İstanbul'da benzin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 51,19 TL, Anadolu Yakası'nda 51,05 TL oldu. Motorin fiyatı ise Avrupa Yakası’nda 52,36 TL, Anadolu Yakası’nda 52,25 TL’ye çıktı.

Şehir

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul (Avr.)

51,19

52,36

26,06

İstanbul (And.)

51,05

52,25

25,46

Ankara

51,87

53,22

25,96

İzmir

52,19

53,55

25,91

Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
Sigaraya 5 TL zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
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