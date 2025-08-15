https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-gozaltina-alindi-1098602335.html

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yeni operasyonda toplamda 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 40... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-15T07:30+0300

2025-08-15T07:30+0300

2025-08-15T08:23+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094885969_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_be88ba5b6f0e34547c0b9c893e3b9fe9.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.İnan Güney kimdir?İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin, Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe’de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalıştı.Siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapan İnan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilmiştir ve görevini sürdürmektedir.İnan Güney evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

2025

beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), operasyon, gözaltı, gözaltı kararı