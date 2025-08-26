Türkiye
Ünlü komedyen Mesut Süre, hakkında açıklanan pek çok taciz iddiasından sonra İlişki Testi'nden kovuldu
Komedyen Mesut Süre, sosyal medyadaki taciz iddiaları sonrası gündemde. Çeşitli kadınların, üniversite yıllarında Süre tarafından tacize uğradığını öne...
Mesut Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcısı İda İletişim, komedyen hakkında gelen peş peşe taciz açıklamalarının ardından yazılı duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız.”Mesut Süre sessizliğini koruyorMesut Süre cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı. Olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı.
12:18 26.08.2025
© AA / Muhteşem FilmMesut Süre
Komedyen Mesut Süre, sosyal medyadaki taciz iddiaları sonrası gündemde. Çeşitli kadınların, üniversite yıllarında Süre tarafından tacize uğradığını öne sürmesinin ardından Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi, ünlü komedyenle yollarını ayırdığını açıkladı.
Mesut Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcısı İda İletişim, komedyen hakkında gelen peş peşe taciz açıklamalarının ardından yazılı duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız.”

Mesut Süre sessizliğini koruyor

Mesut Süre cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı. Olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı.
