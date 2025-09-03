https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/a-milli-basketbol-takimi-grubu-lider-tamamladi-1099079956.html
A Milli Basketbol Takımı grubu lider tamamladı
A Milli Basketbol Takımı grubu lider tamamladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.
23:50 03.09.2025 (güncellendi: 00:06 04.09.2025)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı.
A Milli Basketbol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi İsveç oldu.
Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda Letonya, Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti.
Hangi maç kaç kaça bitti?
Milli takım, gruptaki ilk maçında
İkinci müsabakasında Çekya'yı 92-78,
Üçüncü mücadelesinde Portekiz'i 95-54,
Dördüncü karşılaşmasında Estonya'yı 84-64,
Beşinci ve son maçında ise şampiyonanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı 95-90
mağlup etti.
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan, A Milli Erkek Basketbol Takımı zirvede yer aldı.
Türkiye, EuroBasket 2025'te son 16 turunda B Grubu'nu 4. basamakta bitiren İsveç ile karşılaşacak.
Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü Arena Riga'da oynanacak.
Alperen, Cedi ve Larkin'den 67 sayı
A Milli Takım'ın Sırbistan karşısındaki galibiyetinde Alperen Şengün, Shane Larkin ve Cedi Osman'ın performansı önemli rol oynadı.
Milli takımın karşılaşmada kaydettiği 95 sayının 67'sine imza atan Alperen 28 sayı kaydederken, Larkin 23, Cedi ise 16 sayı üretti.
Türkiye, çeyrek finalde elendiği EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez üst üste çıktığı 5 maçı kazandı.