https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-yunus-emre-gecti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-aldi-1092466072.html
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldı
Sputnik Türkiye
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Geçti, diğer suçlardan da 26 yıl 9 ay hapis cezasına... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T17:04+0300
2025-01-08T17:04+0300
2025-01-08T17:20+0300
türkiye
yunus emre geçti
şeyda yılmaz
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.Geçti, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı. Ne olmuştu?Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.Polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-gectiyi-kimse-savunmak-istemedi-avukatlar-davadan-cekildi--1091452160.html
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldı
17:04 08.01.2025 (güncellendi: 17:20 08.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Geçti, diğer suçlardan da 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.
Geçti, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.
Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.
Polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralanmıştı.