https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-yunus-emre-gecti-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-aldi-1092466072.html

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldı

Sputnik Türkiye

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Geçti, diğer suçlardan da 26 yıl 9 ay hapis cezasına... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T17:04+0300

2025-01-08T17:04+0300

2025-01-08T17:20+0300

türkiye

yunus emre geçti

şeyda yılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088337972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf6d9087ece0e9fc9aea582552e6d0aa.jpg

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.Geçti, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı. Ne olmuştu?Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.Polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-gectiyi-kimse-savunmak-istemedi-avukatlar-davadan-cekildi--1091452160.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şehit polis şeyda yılmaz, şeyda yılmaz yunus emre geçti, yunus emre geçti ne kadar ceza aldı, yunus emre geçti cezası, yunus emre geçti tutuklu mu, yunus emre geçti ne kadar ceza aldı, yunus emre geçti annesi