Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/oyuncu-alina-bozun-esi-umut-evirgen-gozaltina-alindi-1102077898.html
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un sık sık... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T23:13+0300
2025-12-22T23:13+0300
türki̇ye
alina boz
umut evirgen
oyuncu
yerli oyuncu
profesyonel oyuncu
en iyi oyuncu
kadın oyuncu
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102077597_0:44:627:397_1920x0_80_0_0_7e795ff077ab55168ffb9cae20df05b1.jpg
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç'in ardından Umut Evirgen de gözaltına alındı.Oyuncu Alina Boz'un eşi de olan Umut Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 'Kütüphane' adlı mekanın sahibi olduğu öğrenildi. Söz konusu mekana narkotik ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102077597_0:4:628:474_1920x0_80_0_0_5fca91bb3cfde13a8182505d751c8eec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alina boz, umut evirgen, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
alina boz, umut evirgen, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı

23:13 22.12.2025
© Fotoğraf : Alina Boz instagramAlina Boz ve eşi Umut Evirgen
Alina Boz ve eşi Umut Evirgen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© Fotoğraf : Alina Boz instagram
Abone ol
Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un sık sık gittiği Kütüphane isimli mekanın sahibi olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç'in ardından Umut Evirgen de gözaltına alındı.
Oyuncu Alina Boz'un eşi de olan Umut Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 'Kütüphane' adlı mekanın sahibi olduğu öğrenildi.
Söz konusu mekana narkotik ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Emrullah Erdinç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonu: Emrullah Erdinç gözaltına alındı
22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала