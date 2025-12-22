https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/oyuncu-alina-bozun-esi-umut-evirgen-gozaltina-alindi-1102077898.html
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un sık sık... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T23:13+0300
2025-12-22T23:13+0300
2025-12-22T23:13+0300
türki̇ye
alina boz
umut evirgen
oyuncu
yerli oyuncu
profesyonel oyuncu
en iyi oyuncu
kadın oyuncu
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102077597_0:44:627:397_1920x0_80_0_0_7e795ff077ab55168ffb9cae20df05b1.jpg
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç'in ardından Umut Evirgen de gözaltına alındı.Oyuncu Alina Boz'un eşi de olan Umut Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 'Kütüphane' adlı mekanın sahibi olduğu öğrenildi. Söz konusu mekana narkotik ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102077597_0:4:628:474_1920x0_80_0_0_5fca91bb3cfde13a8182505d751c8eec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alina boz, umut evirgen, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
alina boz, umut evirgen, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı
Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un sık sık gittiği Kütüphane isimli mekanın sahibi olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç'in ardından Umut Evirgen de gözaltına alındı.
Oyuncu Alina Boz'un eşi de olan Umut Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 'Kütüphane' adlı mekanın sahibi olduğu öğrenildi.
Söz konusu mekana narkotik ekiplerince operasyon düzenlenmişti.