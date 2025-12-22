https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/oyuncu-alina-bozun-esi-umut-evirgen-gozaltina-alindi-1102077898.html

Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı

Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un sık sık... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T23:13+0300

2025-12-22T23:13+0300

2025-12-22T23:13+0300

türki̇ye

alina boz

umut evirgen

oyuncu

yerli oyuncu

profesyonel oyuncu

en iyi oyuncu

kadın oyuncu

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102077597_0:44:627:397_1920x0_80_0_0_7e795ff077ab55168ffb9cae20df05b1.jpg

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç'in ardından Umut Evirgen de gözaltına alındı.Oyuncu Alina Boz'un eşi de olan Umut Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen 'Kütüphane' adlı mekanın sahibi olduğu öğrenildi. Söz konusu mekana narkotik ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-operasyonu-emrullah-erdinc-gozaltina-alindi-1102073542.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alina boz, umut evirgen, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en iyi oyuncu, kadın oyuncu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme