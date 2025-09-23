https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/iletisim-baskanligi-duyurdu-cumhurbaskani-erdoganin-sesi-neden-kesildi-1099584407.html

İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi neden kesildi?

İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi neden kesildi?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşması sırasında ses kaynağıyla ilgili bir sorun yaşandığı ve sesinin kesildiği iddia edilmişti...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması, teknik bir uygulama nedeniyle kısa süreliğine kesildi.İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konferansın usullerine göre, devlet ve hükümet başkanlarının konuşmalarına 5 dakika, diğer konuşmacılara ise 3 dakika süre tanındığını, Erdoğan’ın konuşmasının, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aştığı ve teknik düzen gereği mikrofonun 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapandığını belirtti.Başkanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşturulmadığı yada sözünün kesildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.

