https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celike-sorusturma-ifadesi-alinacak-1097698687.html

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma: İfadesi alınacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma: İfadesi alınacak

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T13:34+0300

2025-07-08T13:34+0300

2025-07-08T13:41+0300

türki̇ye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür çelik

cumhuriyet başsavcılığı

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CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde "menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı" iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu kişiler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şunlar yer aldı:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir.Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür çelik, cumhuriyet başsavcılığı