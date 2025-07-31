Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-uyelerin-isimlerini-belli-oldu-1098280686.html
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
Sputnik Türkiye
CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan üyelerin isimleri açıklandı 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:26+0300
2025-07-31T15:32+0300
türki̇ye
türkiye
tbmm
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093809383_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_050ec8b5d5f5ba9f2acd3d645db9c55e.jpg
TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu. Toplumsal barış vurgusu CHP'den yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadeleri yer aldı. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093809383_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1de865f2c8ecb3e6a28c0a2674097501.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, tbmm, chp
türkiye, tbmm, chp

CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu

15:26 31.07.2025 (güncellendi: 15:32 31.07.2025)
© AACHP Kurultay
CHP Kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
Abone ol
CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan üyelerin isimleri açıklandı
TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu.

Toplumsal barış vurgusu

CHP'den yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadeleri yer aldı. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı:
"Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала