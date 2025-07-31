https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-uyelerin-isimlerini-belli-oldu-1098280686.html
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
Sputnik Türkiye
CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan üyelerin isimleri açıklandı 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T15:26+0300
2025-07-31T15:26+0300
2025-07-31T15:32+0300
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TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu. Toplumsal barış vurgusu CHP'den yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadeleri yer aldı. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"
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türkiye, tbmm, chp
CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu
15:26 31.07.2025 (güncellendi: 15:32 31.07.2025)
CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan üyelerin isimleri açıklandı
TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu.
CHP'den yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadeleri yer aldı. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı:
"Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"