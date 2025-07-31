https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/chpden-terorsuz-turkiye-komisyonuna-katilacak-uyelerin-isimlerini-belli-oldu-1098280686.html

CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu

CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli oldu

Sputnik Türkiye

CHP'den Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan üyelerin isimleri açıklandı 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T15:26+0300

2025-07-31T15:26+0300

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TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu. Toplumsal barış vurgusu CHP'den yapılan açıklama, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadeleri yer aldı. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"

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