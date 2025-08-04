https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kartalkayadaki-otel-yanginiyla-ilgili-basmufettise-sorusturma-izni-verildi-1098350713.html
Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildi
Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T15:53+0300
2025-08-04T15:53+0300
2025-08-04T15:53+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını ile ilgili yürütülen adli süreç kapsamında, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.Söz konusu karar, olayda ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma sürecinin genişletileceğini işaret ediyor.Faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.İddianamede, otel sahipleri ve şirket yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede ayrıca, otelin teknik ekipleri, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları ve resepsiyon görevlisinin yanı sıra, LPG tesisatı bakım görevlileri, İl Özel İdaresi yöneticileri ve denetim müdürleri hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması yöneltildi.Aralarında Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, Kübra Demir, Ece Kayacan, Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver ve Yiğithan Burak Çetin’in bulunduğu toplam 20’den fazla kişi için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eviniz-sizden-habersiz-satilabilir-tapuyu--kilitlemek-mumkun-1098348331.html
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kartalkaya kayak merkezi
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel, otel yangını, halit ergül , ahmet demir, hüseyin özer, bolu belediyesi
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel, otel yangını, halit ergül , ahmet demir, hüseyin özer, bolu belediyesi
Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildi
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını ile ilgili yürütülen adli süreç kapsamında, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.
Söz konusu karar, olayda ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma sürecinin genişletileceğini işaret ediyor.
Faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti
21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.
İddianamede, otel sahipleri ve şirket yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede ayrıca, otelin teknik ekipleri, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları ve resepsiyon görevlisinin yanı sıra, LPG tesisatı bakım görevlileri, İl Özel İdaresi yöneticileri ve denetim müdürleri hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması yöneltildi.
Aralarında Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, Kübra Demir, Ece Kayacan, Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver ve Yiğithan Burak Çetin’in bulunduğu toplam 20’den fazla kişi için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.