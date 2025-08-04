https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kartalkayadaki-otel-yanginiyla-ilgili-basmufettise-sorusturma-izni-verildi-1098350713.html

Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildi

Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildi

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T15:53+0300

2025-08-04T15:53+0300

2025-08-04T15:53+0300

türki̇ye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

otel

otel yangını

halit ergül

ahmet demir

hüseyin özer

bolu belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını ile ilgili yürütülen adli süreç kapsamında, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.Söz konusu karar, olayda ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma sürecinin genişletileceğini işaret ediyor.Faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.İddianamede, otel sahipleri ve şirket yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede ayrıca, otelin teknik ekipleri, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları ve resepsiyon görevlisinin yanı sıra, LPG tesisatı bakım görevlileri, İl Özel İdaresi yöneticileri ve denetim müdürleri hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması yöneltildi.Aralarında Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, Kübra Demir, Ece Kayacan, Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver ve Yiğithan Burak Çetin’in bulunduğu toplam 20’den fazla kişi için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eviniz-sizden-habersiz-satilabilir-tapuyu--kilitlemek-mumkun-1098348331.html

türki̇ye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

bolu belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel, otel yangını, halit ergül , ahmet demir, hüseyin özer, bolu belediyesi