Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişi adliyeye çıkarıldı.Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle, 5’i ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest
22:46 26.09.2025 (güncellendi: 23:12 26.09.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye sevk edilen diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişi adliyeye çıkarıldı.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle, 5’i ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.