https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dunyanin-en-iyi-universiteleri-aciklandi-turkiyeden-ilk-bine-11-universite-girdi-1093580363.html

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den ilk bine 11 üniversite girdi

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den ilk bine 11 üniversite girdi

Sputnik Türkiye

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi 3 Bin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T18:53+0300

2025-02-11T18:53+0300

2025-02-11T18:53+0300

türkiye

üniversite

üniversite sınavı

istanbul üniversitesi

hacettepe üniversitesi

ege üniversitesi

odtü

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

sıralama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg

Türkiye'den 11 üniversite, ODTÜ URAP'ın 'Dünyanın En İyi 3 Bin Üniversitesi' sıralamasında ilk binde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.URAP'ın dünya üniversiteleri sıralaması, 'makale', 'atıf', 'toplam bilimsel doküman', 'uluslararası işbirliği', 'toplam atıf etkisi' ve 'toplam yayın etkisi' gibi 6 temel akademik performans göstergesi üzerinden yapıldı. Değerlendirmeye alınmayan makaleler arasında, etki değeri düşük dergilerde yayımlananlar ve binden fazla yazarlı makaleler yer aldı.Türkiye'den 126 üniversite listede yer aldıSıralamada, Türkiye'den 11 üniversite ilk binde kendine yer bulurken, 1001-1500 aralığında 18, 1501-2000 aralığında 26, 2001-2500 aralığında 37 ve 2501-3000 aralığında 34 üniversite yer aldı. Böylece, Türkiye'den toplamda 126 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında listelendi. Türkiye'den en iyi performansı gösteren üniversite, 573'üncü sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe'yi, İstanbul Teknik Üniversitesi (712'inci), Ankara Üniversitesi (760'ıncı), İstanbul Üniversitesi (813'üncü), Koç Üniversitesi (862'nci), ODTÜ (881'inci), Gazi Üniversitesi (886'ncı), Ege Üniversitesi (903'üncü), Atatürk Üniversitesi (921'inci), Yakın Doğu Üniversitesi (977'nci) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (985'inci) takip etti.Dünya genelinde ilk 10'da Çin öne çıktıDünya sıralamasında ilk sırayı, geçen yıllarda olduğu gibi ABD'den Harvard Üniversitesi aldı. Fransa'dan Paris Cite Üniversitesi ikinci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi ise üçüncü oldu. İlk 10'da Çin'den 4 üniversite yer alarak dikkat çekti. Zhejiang Üniversitesi (5'inci), Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (6'ncı), Tsinghua Üniversitesi (7'nci) ve Peking Üniversitesi (10'uncu) ile Çin, bu yıl da en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. İlk 10'da ayrıca İngiltere'den 2, ABD'den 2, Fransa ve Kanada'dan birer üniversite yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/dunyanin-en-iyi-universiteleri-belli-oldu-turkiyeden-de-4-universite-ilk-100de--1090749429.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üniversite, üniversite sınavı, istanbul üniversitesi, hacettepe üniversitesi, ege üniversitesi, odtü, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), sıralama