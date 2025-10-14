Türkiye
Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak
Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak
İstanbul-Ankara otobüs seferlerinde ekspress dönemi başlıyor.Geçen yıl İstanbul-İzmir hattında ekspress sefer uygulamasına başlayan firmalar, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara hattında da ekspress seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda mola veren otobüsler, ekspress seferlerde bu duraklara uğramayacak.Seferler normal ve ekspress olmak üzere ikiye ayrılacak, kontenjanlar da buna göre planlanacak. Böylece yolcular İstanbul ve Ankara arasında daha hızlı ve kesintisiz seyahat edebilecek.
21:27 14.10.2025
Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattında yeni bir uygulama başlıyor. Geçen yıl İstanbul-İzmir seferlerinde ekspress hizmete geçen otobüs firmaları, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara seferlerinde de benzer bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
İstanbul-Ankara otobüs seferlerinde ekspress dönemi başlıyor.
Geçen yıl İstanbul-İzmir hattında ekspress sefer uygulamasına başlayan firmalar, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara hattında da ekspress seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda mola veren otobüsler, ekspress seferlerde bu duraklara uğramayacak.
Seferler normal ve ekspress olmak üzere ikiye ayrılacak, kontenjanlar da buna göre planlanacak. Böylece yolcular İstanbul ve Ankara arasında daha hızlı ve kesintisiz seyahat edebilecek.
TÜRKİYE
İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şeritlerde de adres belli oldu
20 Ağustos, 10:36
