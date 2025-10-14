https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/otobus-seferlerinde-yeni-donem-bazi-duraklar-atlanacak-1100185977.html

Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak

Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattında yeni bir uygulama başlıyor. Geçen yıl İstanbul-İzmir seferlerinde ekspress hizmete geçen otobüs... 14.10.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079243003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3575f30f765723aecadbe717521be1.jpg

İstanbul-Ankara otobüs seferlerinde ekspress dönemi başlıyor.Geçen yıl İstanbul-İzmir hattında ekspress sefer uygulamasına başlayan firmalar, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara hattında da ekspress seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda mola veren otobüsler, ekspress seferlerde bu duraklara uğramayacak.Seferler normal ve ekspress olmak üzere ikiye ayrılacak, kontenjanlar da buna göre planlanacak. Böylece yolcular İstanbul ve Ankara arasında daha hızlı ve kesintisiz seyahat edebilecek.

