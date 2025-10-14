https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/otobus-seferlerinde-yeni-donem-bazi-duraklar-atlanacak-1100185977.html
Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak
Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak
Sputnik Türkiye
Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattında yeni bir uygulama başlıyor. Geçen yıl İstanbul-İzmir seferlerinde ekspress hizmete geçen otobüs... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T21:27+0300
2025-10-14T21:27+0300
2025-10-14T21:27+0300
türki̇ye
otobüs
otobüs şöförü
otobüs bileti
otobüs durağı
i̇zmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (i̇zotaş)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079243003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3575f30f765723aecadbe717521be1.jpg
İstanbul-Ankara otobüs seferlerinde ekspress dönemi başlıyor.Geçen yıl İstanbul-İzmir hattında ekspress sefer uygulamasına başlayan firmalar, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara hattında da ekspress seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda mola veren otobüsler, ekspress seferlerde bu duraklara uğramayacak.Seferler normal ve ekspress olmak üzere ikiye ayrılacak, kontenjanlar da buna göre planlanacak. Böylece yolcular İstanbul ve Ankara arasında daha hızlı ve kesintisiz seyahat edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbulda-iki-buyuk-degisiklik-arabali-vapur-hatti-tasiniyor-otobus-oncelikli-seritlerde-de-adres-1098711028.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079243003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9108e454215518f7102e23ddb08e4bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, i̇zmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (i̇zotaş)
otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, i̇zmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (i̇zotaş)
Otobüs seferlerinde yeni dönem: Bazı duraklar atlanacak
Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattında yeni bir uygulama başlıyor. Geçen yıl İstanbul-İzmir seferlerinde ekspress hizmete geçen otobüs firmaları, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara seferlerinde de benzer bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
İstanbul-Ankara otobüs seferlerinde ekspress dönemi başlıyor.
Geçen yıl İstanbul-İzmir hattında ekspress sefer uygulamasına başlayan firmalar, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara hattında da ekspress seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Sözcü'nün haberine göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda mola veren otobüsler, ekspress seferlerde bu duraklara uğramayacak.
Seferler normal ve ekspress olmak üzere ikiye ayrılacak, kontenjanlar da buna göre planlanacak. Böylece yolcular İstanbul ve Ankara arasında daha hızlı ve kesintisiz seyahat edebilecek.