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Ünlü tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti
Ünlü tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Osmanlı ve modern Türkiye tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Feroz Ahmad yaşamını yitirdi Feroz Ahmad’a Türkiye Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T12:55+0300
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delhi
türkiye cumhurbaşkanlığı
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Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad, 87 yaşında hayata veda etti. Türk akademik çevreleri ve tarih bilimine adanmış uzun yılların ardından, Ahmad'ın vefatı akademik ve sosyal çevrelerde büyük üzüntü yarattı.Ahmad'ın vefat haberini meslektaşı Akademisyen Behlül Özkan tarafından verildi. Özkan; "Feroz Ahmad hocayı kaybettik" ifadeleriyle duyuruldu. Özkan, cenaze töreninin detaylarını da paylaştı: "Cenazesi bugün Bostancı Kuloğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve ardından Tuzla Şifa Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.Feroz Ahmad kimdir?Hint kökenli Amerikalı ve Türk tarihçi Feroz Ahmad 1938'de Delhi'de dünyaya geldi.Lisans eğitimini 1958'de Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı. Ardından Londra Üniversitesi'ne gitti. Burada Bernard Lewis'in yanında Türk politikasında İttihat ve Terakki Partisi 1908-1913 isimli doktora tezi hazırladı. Tez kapsamında 1962-1964 yılları arasında Türkiye'de çalışmalar yaptı.Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Massachusetts Üniversitesi'nden yardımcı doçent unvanı aldı. Aynı üniversitede 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde dersler verdi. İngiltere ve Türkiye'de araştırmalar yaptı.1997-1998 yıllarında Türkiye'de Fulbright öğretim üyesi olarak görev yaptı. Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olarak Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşlığı aldı ve Yeditepe Üniversitesi'nde ders vermeye başladı.19 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Türk tarihine yaptığı katkılar sebebiyle kendisine Liyakat Nişanı tevcih edildi.
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ünlü tarihçi feroz ahmad, feroz ahmad kimdir, feroz ahmad
ünlü tarihçi feroz ahmad, feroz ahmad kimdir, feroz ahmad

Ünlü tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti

12:55 20.02.2025 (güncellendi: 12:59 20.02.2025)
© Fotoğraf : XFeroz Ahmad
Feroz Ahmad - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Fotoğraf : X
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Osmanlı ve modern Türkiye tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Feroz Ahmad yaşamını yitirdi Feroz Ahmad’a Türkiye Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı verilmişti.
Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad, 87 yaşında hayata veda etti. Türk akademik çevreleri ve tarih bilimine adanmış uzun yılların ardından, Ahmad'ın vefatı akademik ve sosyal çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Ahmad'ın vefat haberini meslektaşı Akademisyen Behlül Özkan tarafından verildi. Özkan; "Feroz Ahmad hocayı kaybettik" ifadeleriyle duyuruldu. Özkan, cenaze töreninin detaylarını da paylaştı: "Cenazesi bugün Bostancı Kuloğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve ardından Tuzla Şifa Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerini kullandı.

Feroz Ahmad kimdir?

Hint kökenli Amerikalı ve Türk tarihçi Feroz Ahmad 1938'de Delhi'de dünyaya geldi.

Lisans eğitimini 1958'de Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı. Ardından Londra Üniversitesi'ne gitti. Burada Bernard Lewis'in yanında Türk politikasında İttihat ve Terakki Partisi 1908-1913 isimli doktora tezi hazırladı. Tez kapsamında 1962-1964 yılları arasında Türkiye'de çalışmalar yaptı.
Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Massachusetts Üniversitesi'nden yardımcı doçent unvanı aldı. Aynı üniversitede 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde dersler verdi. İngiltere ve Türkiye'de araştırmalar yaptı.

1997-1998 yıllarında Türkiye'de Fulbright öğretim üyesi olarak görev yaptı. Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olarak Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşlığı aldı ve Yeditepe Üniversitesi'nde ders vermeye başladı.

19 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Türk tarihine yaptığı katkılar sebebiyle kendisine Liyakat Nişanı tevcih edildi.
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