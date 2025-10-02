Savcılıktan Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/savciliktan-ayse-barimin-tahliyesine-itiraz-1099839224.html
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi... 02.10.2025
Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
İstanbul’da görülen duruşmada, birçok ünlü oyuncu tanık olarak ifade verdi. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bu kapsamda Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.
Savcılıktan tahliyeye i̇tiraz
Barım’ın tahliyesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Dosya, üst mahkemeye gönderildi.
Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 11 Şubat 2026 tarihinde görülmesine karar verdi. Bu süreçte Barım’ın adli kontrol tedbirlerine uyması zorunlu olacak.