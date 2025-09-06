Türkiye
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz etti
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu isimler için verilen tahliye kararına itiraz etti.
türki̇ye
alaattin köseler
savcılık
beykoz
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.Tutuklama talebiHabertürk'ün haberine göre itiraz dilekçesinde, şüpheliler hakkında “suçun vasıf ve mahiyeti ile delillerin henüz toplanmamış olması” gerekçesiyle tutuklama talep edildi.Adli kontrol tedbirine itirazSavcılık ayrıca, tahliye edilen isimlere uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağını ifade etti.
türki̇ye
beykoz
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti

15:59 06.09.2025
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu isimler için verilen tahliye kararına itiraz etti.
Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

Tutuklama talebi

Habertürk'ün haberine göre itiraz dilekçesinde, şüpheliler hakkında “suçun vasıf ve mahiyeti ile delillerin henüz toplanmamış olması” gerekçesiyle tutuklama talep edildi.

Adli kontrol tedbirine itiraz

Savcılık ayrıca, tahliye edilen isimlere uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağını ifade etti.
