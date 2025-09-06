https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/savcilik-beykoz-belediye-baskani-alaattin-koselerin-tahliyesine-itiraz-etti-1099163391.html

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz etti

06.09.2025

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.Tutuklama talebiHabertürk'ün haberine göre itiraz dilekçesinde, şüpheliler hakkında “suçun vasıf ve mahiyeti ile delillerin henüz toplanmamış olması” gerekçesiyle tutuklama talep edildi.Adli kontrol tedbirine itirazSavcılık ayrıca, tahliye edilen isimlere uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağını ifade etti.

