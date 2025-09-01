https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/turkiye-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-gruplarda-4te-4-yapti-alperen-sengunden-bir-ilk-1098991702.html

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gruplarda 4’te 4 yaptı: Alperen Şengün'den bir ilk

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gruplarda 4’te 4 yaptı: Alperen Şengün'den bir ilk

Sputnik Türkiye

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T17:00+0300

2025-09-01T17:00+0300

2025-09-01T17:19+0300

spor

bask

estonya

avrupa basketbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098991770_0:148:2623:1623_1920x0_80_0_0_b40a323abaa8b0a821d74521a8881d26.jpg

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup etti.Türkiye'den 4'te 4Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparken, Estonya ise üçüncü yenilgisini yaşadı.İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakikada milliler 7 sayı kaydedebilirken, Estonya ise sadece bir kez dış atıştan isabet bulabildi. Üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe bulduğu basketlerle toparlanan Türkiye, 7. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 5-17. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı koruyan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı.İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve organize hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açan milli takım, soyunma odasına 46-27 üstün gitti.Üçüncü periyotta Türkiye, Ercan Osmani ile skor üretti. Tass ve Kullamae'nin basketleriyle toparlanan Estonya, 29. dakikada farkı 12'ye indirdi: 46-58. Milliler, son 1 dakika 59 saniyede 7-0'lık seri yakalarken Estonya'nın son saniyedeki üç sayılık basketi ile dördüncü çeyrek 65-49 ay-yıldızlılar lehine tamamlandı.Karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde Estonya, dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı 12'ye (55-67) kadar indirdi. Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile kritik anlarda bulduğu sayılarla farkı yeniden açan Türkiye, karşılaşmadan 84-64 galibiyetle ayrıldı.Alperen'den ilkA Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. 4'te 4: Sıradaki maç Sırbistan ileLetonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu.A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/a-milli-basketbol-takimi-2025-avrupa-sampiyonasinda-son-16-turuna-yukselmeyi-garantiledi-1098947151.html

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 avrupa basketbol şampiyonası a grubu 4. maçında türkiye, estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.