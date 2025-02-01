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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dereli hayatını kaybetti
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dereli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Kulüp, Dereli’nin vefatı nedeniyle... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T21:53+0300
2025-02-01T21:53+0300
2025-02-01T21:53+0300
türkiye
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Mehmet Salih Dereli, 1 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Kulüp yönetiminde aktif görev üstlenen ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Dereli’nin vefatı, Fenerbahçe camiasında büyük üzüntü yarattı.Fenerbahçe'den başsağlığı mesajıSarı-lacivertli kulüp, Dereli'nin vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, “Yönetim Kurulu üyemiz, camiamızın değerli ismi Mehmet Salih Dereli’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2021 yılından bu yana kulübümüzün yönetiminde önemli görevler üstlenen Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularından biriydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.Mehmet Dereli kimdir?1957 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Salih Dereli, eğitim hayatına Işık Lisesi'nde başladı ve üniversite eğitimini ABD'de tamamladı. İş dünyasında özellikle "İstanbul Motor Piston" şirketiyle tanınan Dereli, 2021 yılından bu yana Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.Dereli'nin sağlık sorunları ve vefatıDereli’nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 2016 yılında karaciğer nakli ameliyatı geçiren iş insanı, Eylül 2024'te yeniden rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı. Kesin ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumu nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dereli hayatını kaybetti
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Kulüp, Dereli’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlarken, iş ve spor dünyasında büyük üzüntü yaşandı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Mehmet Salih Dereli, 1 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Kulüp yönetiminde aktif görev üstlenen ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Dereli’nin vefatı, Fenerbahçe camiasında büyük üzüntü yarattı.
Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı
Sarı-lacivertli kulüp, Dereli'nin vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, “Yönetim Kurulu üyemiz, camiamızın değerli ismi Mehmet Salih Dereli’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2021 yılından bu yana kulübümüzün yönetiminde önemli görevler üstlenen Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularından biriydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.
1957 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Salih Dereli, eğitim hayatına Işık Lisesi'nde başladı ve üniversite eğitimini ABD'de tamamladı. İş dünyasında özellikle "İstanbul Motor Piston" şirketiyle tanınan Dereli, 2021 yılından bu yana Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.
Dereli'nin sağlık sorunları ve vefatı
Dereli’nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 2016 yılında karaciğer nakli ameliyatı geçiren iş insanı, Eylül 2024'te yeniden rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı. Kesin ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumu nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olduğu öğrenildi.