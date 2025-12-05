https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/unlu-spikerlere-uyusturucu-operasyonu-hande-sarioglu-ve-meltem-acet-de-gozaltinda-1101572430.html

Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu: Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet de gözaltında

Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul’a getiriliyor.

İstanbul'da jandarma tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul’a getiriliyor.Ela Rümeysa Cebeci kimdir?Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü’nde de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. TRT 1’de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik görevini üstlendi. Spiker Cebeci, daha sonra Habertürk TV’de hafta sonu programı sundu. Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011 yılında "Pasaport" Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV'de "Kaç Para Kaç" programını çekti. Şubat 2016 ayında TV8'de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı. Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer aldı. Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu, kanalda arasının iyi olmadığı Fatih Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle olursa işte böyle kovulursun' dedi" ifadeleriyle bir dönem çok ses getirmişti.Meltem Acet kimdir? 1982 yılı doğumlu Meltem Acet, Fox TV’de üst düzey yöneticilik; A Haber, Teve2, Artı 1 TV, TGRT Haber’de sunuculuk ve Habertürk’te ekonomi müdürlüğü ve program sunuculuğu yaptı. Meltem aAcet son olarak Ekol TV'de görev yaptı.

