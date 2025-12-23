Ankara'da özel jetle bağlantı kesildi: İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ankarada-ozel-jetle-baglanti-kesildi-baskentte-hava-trafigi-kapatildi-1102133793.html
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jetiyle kalkıştan kısa süre sonra temas kesildi.
Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Falcon 50 tipi uçakla radar bağlantısı kesildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu öğrenildi. Ankara hava sahası uçak trafiğine geçici olarak kapatıldı.Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklamaAnkara'da radar bağlantısı kopan jetle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
22:08 23.12.2025 (güncellendi: 22:23 23.12.2025)
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jetiyle kalkıştan kısa süre sonra temas kesildi. Gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan Falcon 50 tipi uçakla radar bağlantısı kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu öğrenildi. Ankara hava sahası uçak trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Ankara'da radar bağlantısı kopan jetle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.