Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
2025-10-06T17:27+0300
2025-10-06T17:27+0300
2025-10-06T18:02+0300
türki̇ye
serdar öktem
sinan ateş
silahlı saldırı
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında, Avukat Serdar Öktem’in bulunduğu otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaymetti. Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında sanık olarak yargılandığı dosyadan kısa süre önce adli kontrolle tahliye edilmişti.Serdar Öktem, geçtiğimiz dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında sanık olarak yargılanmıştı.Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen 22 sanıklı davada yer alan Öktem, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla tutuklanmıştı.Ancak mahkeme, kısa süre önce dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.
17:27 06.10.2025 (güncellendi: 18:02 06.10.2025)
Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, aracında bulunduğu sırada silahlı saldıradı. Uzun namlulu silahlara hedef olan Öktem'in ağır yaralı olduğu söylenmişti, Aktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında, Avukat Serdar Öktem’in bulunduğu otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaymetti. Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında sanık olarak yargılandığı dosyadan kısa süre önce adli kontrolle tahliye edilmişti.
Serdar Öktem, geçtiğimiz dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında sanık olarak yargılanmıştı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen 22 sanıklı davada yer alan Öktem, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Ancak mahkeme, kısa süre önce dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.