Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Vergi Yüzsüzleri listesi belli oldu

16.12.2025
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu olan mükelleflerle 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 döneminde kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lirayı geçen tarhiyatlara ilişkin listeleri yayımladı.Paylaşılan verilere göre, 5 milyon liranın üzerinde borcu bulunan 56 bin 86 mükellefin 12 bin 311’i gerçek kişi, 43 bin 775’i ise tüzel kişi statüsünde yer aldı. Bu mükelleflerin 10 bin 926’sının faal olduğu, 45 bin 160’ının ise terk mükellef olduğu kaydedildi.Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak hesaplandı. Bu tutarın 263 milyar lirası faal mükelleflere, 1 trilyon 245 milyar lirası ise terk mükelleflere ait oldu.Vergi Yüzsüzleri ListesiVadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler:Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlar:
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükelleflere ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 56 bin 86 mükellefin toplam 1 trilyon 507 milyar lira tutarında ödenmemiş vergi ve cezası bulunuyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu olan mükelleflerle 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 döneminde kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lirayı geçen tarhiyatlara ilişkin listeleri yayımladı.
Paylaşılan verilere göre, 5 milyon liranın üzerinde borcu bulunan 56 bin 86 mükellefin 12 bin 311’i gerçek kişi, 43 bin 775’i ise tüzel kişi statüsünde yer aldı. Bu mükelleflerin 10 bin 926’sının faal olduğu, 45 bin 160’ının ise terk mükellef olduğu kaydedildi.
Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak hesaplandı. Bu tutarın 263 milyar lirası faal mükelleflere, 1 trilyon 245 milyar lirası ise terk mükelleflere ait oldu.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler:
1.Avrasya Sigara ve Tütüncülük AŞ (Uray):
7.74 milyar TL
2.Turktab Tütün Mamulleri AŞ (Halkalı):
4.02 milyar TL
3.Naksan Plastik ve Enerji AŞ (Gazikent):
3.19 milyar TL
4.Tokal İnşaat Ltd. Şti. (Marmara Kurumlar):
3.05 milyar TL
5.Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. (Anadolu Kurumlar):
2.94 milyar TL
6.Medical Broker Sağlık ve Yazılım AŞ (Başkent):
2.92 milyar TL
7.Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. (Uluçınar):
2.87 milyar TL
8.Bospet Petrol Ürünleri AŞ (Anadolu Kurumlar):
2.71 milyar TL
9.Murat Yavuz 1 İnşaat Ltd. Şti. (Beylikdüzü):
2.66 milyar TL
10.K Kervan Yapı AŞ (Alemdağ):
2.66 milyar TL
Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlar:
1.Yüceler Orman Ürünleri Ltd. Şti. (İlyasbey):
13.41 milyar TL
2.Ms Dem Metal Ltd. Şti. (Ulus):
1.57 milyar TL
3.Yurtpet Akar Yakıt Ltd. Şti. (Çamlıca İhtisas):
1.42 milyar TL
4.Ahmet Cenap Tekeş (Kocasinan):
913.6 milyon TL
5.Amber Tobacco AŞ (Tire):
902.2 milyon TL
6.Ases Gayrimenkul Turizm AŞ (Üsküdar):
873.5 milyon TL
7.Ahsenler Grup (Kızılbey):
837.3 milyon TL
8.Runmed 2 İnşaat Ltd. Şti. (Beylikdüzü):
727.7 milyon TL
9.Mirboğa Tarım Ltd. Şti. (Topçumeydanı):
672.8 milyon TL
10.Kümra İnşaat Ltd. Şti. (Seyhan):
668.2 milyon TL