Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Vergi Yüzsüzleri listesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükelleflere ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 56 bin... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu olan mükelleflerle 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 döneminde kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lirayı geçen tarhiyatlara ilişkin listeleri yayımladı.Paylaşılan verilere göre, 5 milyon liranın üzerinde borcu bulunan 56 bin 86 mükellefin 12 bin 311’i gerçek kişi, 43 bin 775’i ise tüzel kişi statüsünde yer aldı. Bu mükelleflerin 10 bin 926’sının faal olduğu, 45 bin 160’ının ise terk mükellef olduğu kaydedildi.Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak hesaplandı. Bu tutarın 263 milyar lirası faal mükelleflere, 1 trilyon 245 milyar lirası ise terk mükelleflere ait oldu.Vergi Yüzsüzleri ListesiVadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler:Kesinleşen ve miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlar:

