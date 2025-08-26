https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/avukat-mucahit-birinci-ifadeye-cagrildi-1098842049.html

Avukat Mücahit Birinci, ifadeye çağrıldı

Avukat Mücahit Birinci, ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Avukat Mücahit Birinci, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T12:18+0300

2025-08-26T12:18+0300

2025-08-26T12:18+0300

türki̇ye

mücahit birinci

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/15/1051006520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8a4c4f1e88da6466f2426d8274ee60f0.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Bakanlık izin verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adalet-bakanligi-avukat-mucahit-birinci-hakkinda-sorusturma-izni-verdi-1098700902.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücahit birinci, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul