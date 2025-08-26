https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/avukat-mucahit-birinci-ifadeye-cagrildi-1098842049.html
Avukat Mücahit Birinci, ifadeye çağrıldı
Avukat Mücahit Birinci, ifadeye çağrıldı
26.08.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Bakanlık izin verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.
