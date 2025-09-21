https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/koycegizde-19-eylulde-baslayan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-yangindan-geriye-kalanlar-1099552789.html
Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül’de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T18:58+0300
2025-09-21T18:58+0300
2025-09-21T18:58+0300
türki̇ye
türkiye
orman yangını
köyceğiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099552841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f45726294c905af88d90d3ffe7bed4a.jpg
Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü. Yangının geride bıraktıkları havadan çekilen görüntülere yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/antalya-ve-canakkalede-yangin-alevlere-mudahale-suruyor-1099549918.html
türki̇ye
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099552841_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8a56996e69bafc869de680f0146b5fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, orman yangını, köyceğiz
türkiye, orman yangını, köyceğiz
Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül’de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı
Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.
Yangının geride bıraktıkları havadan çekilen görüntülere yansıdı.