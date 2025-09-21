Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
Köyceğiz'de 19 Eylül'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül'de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı
2025-09-21T18:58+0300
2025-09-21T18:58+0300
türki̇ye
türkiye
orman yangını
köyceğiz
Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü. Yangının geride bıraktıkları havadan çekilen görüntülere yansıdı.
türki̇ye
köyceğiz
SON HABERLER
türkiye, orman yangını, köyceğiz
türkiye, orman yangını, köyceğiz

Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi

18:58 21.09.2025
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AA / Durmuş Genç
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül’de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı
Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.
Yangının geride bıraktıkları havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
TÜRKİYE
Antalya ve Çanakkale'de yangın: Alevlere müdahale sürüyor
16:23
