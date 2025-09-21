https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/koycegizde-19-eylulde-baslayan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-yangindan-geriye-kalanlar-1099552789.html

Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi

Köyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı: Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül’de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T18:58+0300

2025-09-21T18:58+0300

2025-09-21T18:58+0300

türki̇ye

türkiye

orman yangını

köyceğiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099552841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f45726294c905af88d90d3ffe7bed4a.jpg

Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü. Yangının geride bıraktıkları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/antalya-ve-canakkalede-yangin-alevlere-mudahale-suruyor-1099549918.html

türki̇ye

köyceğiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, orman yangını, köyceğiz