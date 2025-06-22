https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/fatih-altayli-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1097229304.html
Fatih Altaylı tutuklandı
Fatih Altaylı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanı’na tehdit' suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T15:56+0300
2025-06-22T15:56+0300
2025-06-22T16:55+0300
türki̇ye
fatih altaylı
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103830/47/1038304773_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_4cb8e11a8dbdc4c96c9625c654a75d13.jpg
Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanı’na tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, sosyal medya kanalında yayımlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.Fatih Altaylı'nın sevk edildiği nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/fatih-altayli-gozaltina-alindi-1097221524.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103830/47/1038304773_56:0:805:562_1920x0_80_0_0_1d43028b8b1fb6892d7021698274ee39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih altaylı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı
fatih altaylı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı
Fatih Altaylı tutuklandı
15:56 22.06.2025 (güncellendi: 16:55 22.06.2025)
Gazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanı’na tehdit' suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Altaylı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanı’na tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, sosyal medya kanalında yayımlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Fatih Altaylı'nın sevk edildiği nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.