https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/adalet-bakani-tunc-sahte-diploma-sorusturmasinda-199-kisi-hakkinda-kamu-davasi-acildi-1098382001.html
Adalet Bakanı Tunç: Sahte diploma soruşturmasında 199 kişi hakkında kamu davası açıldı
Adalet Bakanı Tunç: Sahte diploma soruşturmasında 199 kişi hakkında kamu davası açıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte diploma düzenleyerek kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlayan bir... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T19:33+0300
2025-08-05T19:33+0300
2025-08-05T19:33+0300
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sahte diploma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos 2024’te başlatılan soruşturma kapsamında, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine sahte elektronik imzalarla girildiğinin tespit edildiğini, bu kapsamda 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu davası açıldığını açıkladı.Yaklaşık bir yıl süren ve büyük bir gizlilik içinde yürütülen soruşturmada elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtları, IP ve port analizleri ile diğer teknik verilerin detaylı şekilde incelendiğini belirten Tunç, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte kayıtlar oluşturulduğunun ortaya çıkarıldığını söyledi.Soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığı,199 kişi hakkında ise kamu davası açıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasından 37 kişinin tutuklandığı, 150'sinin ise serbest bırakıldığı paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
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yılmaz tunç, türkiye, sahte, sahte kimlik, sahte belge, diploma, sahte diploma, diploma iptal kararı
yılmaz tunç, türkiye, sahte, sahte kimlik, sahte belge, diploma, sahte diploma, diploma iptal kararı
Adalet Bakanı Tunç: Sahte diploma soruşturmasında 199 kişi hakkında kamu davası açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte diploma düzenleyerek kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlayan bir şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bilgiler paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos 2024’te başlatılan soruşturma kapsamında, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine sahte elektronik imzalarla girildiğinin tespit edildiğini, bu kapsamda 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu davası açıldığını açıkladı.
Yaklaşık bir yıl süren ve büyük bir gizlilik içinde yürütülen soruşturmada elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtları, IP ve port analizleri ile diğer teknik verilerin detaylı şekilde incelendiğini belirten Tunç, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte kayıtlar oluşturulduğunun ortaya çıkarıldığını söyledi.
Soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığı,199 kişi hakkında ise kamu davası açıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasından 37 kişinin tutuklandığı, 150'sinin ise serbest bırakıldığı paylaşıldı.