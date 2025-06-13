https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/unlu-sanatci-ozan-guven-siddet-davasinda-hapis-cezasina-carptirildi-1097012484.html

Ünlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası

Ünlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası

Sputnik Türkiye

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven hapis cezasına çarptırıldı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T15:20+0300

2025-06-13T15:20+0300

2025-06-13T15:27+0300

yaşam

ozan güven

deniz bulutsuz

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Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.Ne olmuştu?Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/oyuncu-ozan-guven-hakkinda-11-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1093673203.html

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