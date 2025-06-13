https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/unlu-sanatci-ozan-guven-siddet-davasinda-hapis-cezasina-carptirildi-1097012484.html
Ünlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası
Ünlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası
Sputnik Türkiye
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven hapis cezasına çarptırıldı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:20+0300
2025-06-13T15:20+0300
2025-06-13T15:27+0300
yaşam
ozan güven
deniz bulutsuz
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Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.Ne olmuştu?Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/oyuncu-ozan-guven-hakkinda-11-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1093673203.html
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Ünlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası
15:20 13.06.2025 (güncellendi: 15:27 13.06.2025)
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.