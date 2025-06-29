https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html

Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç anlatımıyla futbolseverlerin... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T18:41+0300

2025-06-29T18:41+0300

2025-06-29T18:48+0300

sabri ugan

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spor

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Spor spikeri Sabri Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bir süre önce de hakkında vefat ettiği şeklinde haberler çıkmış ancak kendisi söz konusu haberleri yalanlamıştı.Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından çok sayıda isim Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

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