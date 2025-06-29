https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç anlatımıyla futbolseverlerin... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T18:41+0300
2025-06-29T18:41+0300
2025-06-29T18:48+0300
sabri ugan
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Spor spikeri Sabri Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bir süre önce de hakkında vefat ettiği şeklinde haberler çıkmış ancak kendisi söz konusu haberleri yalanlamıştı.Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından çok sayıda isim Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.
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sabri ugan, sabri ugan öldü mü, sabri ugan kimdir, sabri ugan ne kanseri
Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:41 29.06.2025 (güncellendi: 18:48 29.06.2025)
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.
Spor spikeri Sabri Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bir süre önce de hakkında vefat ettiği şeklinde haberler çıkmış ancak kendisi söz konusu haberleri yalanlamıştı.
Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından çok sayıda isim Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.
Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.