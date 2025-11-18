https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/yasadisi-bahis-sorusturmasi-4u-hakem-40-supheli-yakalandi-1101102544.html

Yasadışı bahis soruşturması: 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandı

Yasadışı bahis soruşturması: 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, yasa dışı bahisle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4'ü hakem 40 kişi... 18.11.2025

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı.Yapılan incelemeler sonucu, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olarak kripto para cüzdanlarının kullanıldığı tespit edildi. Bu cüzdanlar aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi amaçlanıyordu.Zanlıların, İran, Irak ve Dubai gibi ülkelerin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'hawala' sistemiyle kayıtsız para alışverişi yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira tutarındaki paranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayan 801 kişinin hesapları incelendi. Bu incelemelerde, 4 klasman hakeminin maç yönettiği tarihlerde, 'kartçı' olarak adlandırılan ve bahisle ilişkili olduğu belirlenen şüphelilerden, hakemlere 1 milyon 300 bin lira para transferi yapıldığı saptandı.2020-2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmi tespit edilen hakemler hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu 40 zanlı gözaltına alındı.Operasyonlarda, yasadışı bahis çetesine ait şirketlerin hesaplarında bulunan paralara, taşınmaz mallara, 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıklara el konuldu.

