CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: Yönetim görevden alındı

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi için açılan davada karar çıktı. 45'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.196 delege görevden uzaklaştırıldıKarar kapsamında 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin durdurulmasına karar verildi.CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandıMahkemenin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ayrıca Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yönetim görevlerine getirildi.Özgür Çelik’ten ilk açıklamaGörevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV’ye yaptığı açıklamada, “Henüz bize yapılmış bir tebliğ yok. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:"Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz."CHP, saat 17.00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.Borsada hızlı düşüş: Yukarı adım kuralı uygulanacakCHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası BIST 100 endeksinde gün içinde düşüş yüzde 4'ü aştı. Borsa İstanbul, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.'Bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir'Gürsel Tekin Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Bizim bütün çabamız partimizin kardeşliğini birliğini tesis etmek içindir. 40 yıllık siyasi yaşamımda hiç taraf olmadım o delege bu delege kavgasına girmedim. Gün iktidara yürüme günüdür. Bu konuda ben ve dört arkadaşımız üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir" dedi.Çelik, Canpolat’a karşı kazanmıştı8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik, 342 oyla başkan seçilmişti. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı.Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.İddianamede, il başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında oy kullanacak iki delege için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve üç kişi için 750 bin lira istediği iddiaları yer aldı.

