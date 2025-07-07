https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ayse-barim-hakim-karsisinda-unlu-isimler-adliyeye-geldi-1097657353.html

Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlü isimler adliyeye geldi

Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlü isimler adliyeye geldi

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı. Barım'a destek vermek için birçok ünlü isim de adliyeye geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:32+0300

2025-07-07T11:32+0300

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türki̇ye

ayşe barım

gezi parkı

serenay sarıkaya

merve dizdar

halit ergenç

bergüzar korel

iddianame

dava

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Menajer Ayşe Barım, ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlanan Barım'a destek vermek için ünlü isimler de adliyeye geldi. Ünlü isimler adliyedeİstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı.Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi.Duruşma sanık Barım'ın kimlik tespitiyle devam ediyor. Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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türki̇ye

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