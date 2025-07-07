https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ayse-barim-hakim-karsisinda-unlu-isimler-adliyeye-geldi-1097657353.html
Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlü isimler adliyeye geldi
Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlü isimler adliyeye geldi
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı. Barım'a destek vermek için birçok ünlü isim de adliyeye geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:32+0300
2025-07-07T11:32+0300
2025-07-07T11:46+0300
türki̇ye
ayşe barım
gezi parkı
serenay sarıkaya
merve dizdar
halit ergenç
bergüzar korel
iddianame
dava
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Menajer Ayşe Barım, ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlanan Barım'a destek vermek için ünlü isimler de adliyeye geldi. Ünlü isimler adliyedeİstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı.Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi.Duruşma sanık Barım'ın kimlik tespitiyle devam ediyor. Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/avukatlari-defalarca-baygin-bulundu-diyerek-acikladi-ayse-barim-ciddi-saglik-sorunlari-nedeniyle-1097242270.html
türki̇ye
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ayşe barım dava, ayşe barım
ayşe barım dava, ayşe barım
Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlü isimler adliyeye geldi
11:32 07.07.2025 (güncellendi: 11:46 07.07.2025)
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı. Barım'a destek vermek için birçok ünlü isim de adliyeye geldi.
Menajer Ayşe Barım, ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlanan Barım'a destek vermek için ünlü isimler de adliyeye geldi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı.
Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi.
Duruşma sanık Barım'ın kimlik tespitiyle devam ediyor. Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.