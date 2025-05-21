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Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ATV kazasında vefat eden Oğuz Murat Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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timur cihantimur
atv
kaza
kaza sebebi
zincirleme kaza
haksız kazanç
trafik kazası
mobil kaza tutanağı
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Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki şikayetlerini geri çekti.İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müştekinin Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi zarar giderildi' diyerek geri çektiği iddia edildi. NTV'ye göre; Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci davadan vazgeçmediklerini açıkladı.Trafik kazasına karıştığı iddia edilen Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı öğrenildi. Boston'da çıkarıldıkları mahkemede anne ve oğlu tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/eylem-tok-ve-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesi--adalet-bakani-tunc-karar-kesinlesince-iade-1093595674.html
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Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

21:07 21.05.2025
eylem tok
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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İstanbul'da ATV kazasında vefat eden Oğuz Murat Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi zarar giderildi' gerekçesiyle geri çekti. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası, ailenin davadan vazgeçmediğini açıkladı.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki şikayetlerini geri çekti.
İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müştekinin Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi zarar giderildi' diyerek geri çektiği iddia edildi. NTV'ye göre; Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci davadan vazgeçmediklerini açıkladı.
Trafik kazasına karıştığı iddia edilen Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı öğrenildi. Boston'da çıkarıldıkları mahkemede anne ve oğlu tutuklanmıştı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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