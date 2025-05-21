https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/oguz-murat-acinin-esi-eylem-tok-ve-timur-cihantimur-hakkindaki-sikayetini-geri-cekti-1096407629.html

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ATV kazasında vefat eden Oğuz Murat Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T21:07+0300

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müşteki şikayetlerini geri çekti.İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müştekinin Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi zarar giderildi' diyerek geri çektiği iddia edildi. NTV'ye göre; Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci davadan vazgeçmediklerini açıkladı.Trafik kazasına karıştığı iddia edilen Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı öğrenildi. Boston'da çıkarıldıkları mahkemede anne ve oğlu tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/eylem-tok-ve-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesi--adalet-bakani-tunc-karar-kesinlesince-iade-1093595674.html

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