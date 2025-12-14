https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay--hayatini-kaybetti-1101788862.html
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa'nın, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi. 14.12.2025
Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Yoğun bakımda bulunan Durbay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve çoklu organ yetmezliği tablosunun sürdüğü hastane tarafından kısa süre önce açıklanmıştı.Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada başkan Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.CHP'den açıklamaCumhuriyet Halk Partisi, partilerinin Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın ölümünü "Acımız tarifsiz" başlığıyla duyurdu.CHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Gülşah Durbay kimdir?Gülşah Durbay, 1988’de Manisa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü 2011’de, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2024’te bitirdi. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmalarına başladı. CHP’de 2014’te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 arasında ise İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 31 Mart 2024’te Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.
