https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-ihaleye-fesat-karistirma-suclamasiyla-tekrar-tutuklamaya-1092879730.html
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklamaya sevk edildi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklamaya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Terör suçlaması nedeniyle tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeniden tutuklamaya sevk edildi. SEGBİS... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T23:38+0300
2025-01-20T23:38+0300
2025-01-20T23:47+0300
türkiye
ahmet özer
savcılık
mahkeme
mahkeme kararı
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
esenyurt
esenyurt belediyesi
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Ahmet Özer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluyken, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan ve halen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu kez 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/umit-ozdag-gozaltina-alindi-1092877207.html
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ahmet özer, savcılık, mahkeme, mahkeme kararı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü
ahmet özer, savcılık, mahkeme, mahkeme kararı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, esenyurt emniyet müdürlüğü
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklamaya sevk edildi
23:38 20.01.2025 (güncellendi: 23:47 20.01.2025)
Terör suçlaması nedeniyle tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeniden tutuklamaya sevk edildi. SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınan Özer terör soruşturmasında şüpheli olarak yargılanıyordu.
Ahmet Özer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluyken, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan ve halen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu kez 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi.