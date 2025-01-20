https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-ihaleye-fesat-karistirma-suclamasiyla-tekrar-tutuklamaya-1092879730.html

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklamaya sevk edildi

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tekrar tutuklamaya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Terör suçlaması nedeniyle tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeniden tutuklamaya sevk edildi. SEGBİS... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T23:38+0300

2025-01-20T23:38+0300

2025-01-20T23:47+0300

türkiye

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Ahmet Özer, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluyken, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan ve halen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu kez 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi.

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