https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/turk-bilardo-sporcusu-semih-sayginer-dunya-sampiyonu-oldu-1094592791.html

Türk bilardo sporcusu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu oldu

Türk bilardo sporcusu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Bilardo sporcusu Semih Saygıner, Kore'de düzenlenen PBA Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Lütfi Çenet'i 4-1 mağlup eden Saygıner... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

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Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardocu Semih Saygıner, dünya şampiyonu oldu.PBA Dünya Şampiyonası'nın finalinde iki Türk sporcu, Semih Saygıner ve Lütfi Çenet, büyük bir mücadeleye imza attı. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı final maçında, tecrübesi ve ustalığıyla öne çıkan Semih Saygıner, rakibine karşı üstünlük kurdu. Saygıner, maçın başından itibaren etkili bir performans sergileyerek 4 seti kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Lütfi Çenet ise finalde bir set almayı başararak turnuvadaki başarılı performansını taçlandırdı.Finalde rakibi Semih Saygıner'e mağlup olan Lütfi Çenet ise turnuva boyunca büyük bir mücadele örneği sergiledi. Çenet, finalde bir set alarak şampiyonluğu kovaladı ve Türk bilardosunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230412/avrupa-bilardo-sampiyonasinda-ikinci-altin-madalya-1069549943.html

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