Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.Duruşma sırasında bazı kişilerin kayıt aldığı tespit edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kolluk birimlerine yazı gönderildi.

türki̇ye

