Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.Duruşma sırasında bazı kişilerin kayıt aldığı tespit edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kolluk birimlerine yazı gönderildi.
SON HABERLER
17:23 13.09.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.
Duruşma sırasında bazı kişilerin kayıt aldığı tespit edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kolluk birimlerine yazı gönderildi.
