https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/sirri-sureyya-onder-hayatini-kaybetti-1095892808.html
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T16:28+0300
2025-05-03T16:28+0300
2025-05-03T16:28+0300
sırrı süreyya önder
dem parti
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DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği açıklandı.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
sırrı süreyya önder, dem parti
sırrı süreyya önder, dem parti
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği açıklandı.