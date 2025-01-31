Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildi
© AP Photo / Amanda LomanMilli Basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptı, Adem Bona ise kariyer rekoru kırdı
© AP Photo / Amanda Loman
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NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosuna seçildi.
NBA'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star yedek oyuncuları arasında yer aldı.
Alperen Şengün, 46 maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5.0 asist ortalamaları ile Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor. 2.11 boyundaki pivot, takımı Houston Rockets adına harika bir performans sergiledi.
2002 doğumlu Alperen, 2021 NBA Draftı’nda 16. sırada Oklahoma City Thunder tarafından seçildikten sonra, draftın hemen ardından Houston Rockets’a takas edilmişti.
NBA kariyerinde toplam 256 maça çıkan Şengün, 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4.0 asist ortalamalarıyla kariyerine devam ediyor.
Alperen Şengün, 17 yıl aradan sonra NBA All-Star’a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Daha önce Mehmet Okur, 2007 yılında NBA All-Star kadrosuna seçilmişti.
Making his 1st #NBAAllStar appearance... Alperen Sengun of the @HoustonRockets.— #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 30, 2025
Drafted as the 16th pick in 2021 out of Turkey, @alperennsengun is averaging 19.1 PPG, 10.4 RPG and 5.0 APG for the Rockets this season. pic.twitter.com/PwCJazcdhP
All-Star'a seçilen oyuncular kimler?
Doğu ve Batı Konferansı'ndan All-Star'a seçilen oyuncular şu şekilde:
Doğu:
Jalen Brunson
Donovan Mitchell
Karl-Anthony Towns
Jayson Tatum
Giannis Antetokounmpo
Cade Cunningham
Damian Lillard
Tyler Herro
Darius Garland
Evan Mobley
Jaylen Brown
Pascal Siakam
Batı:
Shai Gilgeous-Alexander
Stephen Curry
Nikola Jokic
Kevin Durant
LeBron James
Anthony Edwards
Anthony Davis
James Harden
Alperen Şengün
Jalen Williams
Victor Wembanyama
All-Star ne zaman?
NBA All-Star 16-17 Şubat gece yarısı, TSİ 04.00’te başlayacak. Bu yılki All-Star’da yeni bir format denenecek.
Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımlar All-Star maçında karşılaşacak.