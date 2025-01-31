https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/alperen-sengun-nbade-all-star-2025e-secildi-1093222361.html

Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildi

Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildi

Sputnik Türkiye

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosuna seçildi. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T05:01+0300

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spor

nba

nba all-star

houston rockets

alperen şengün

mehmet okur

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NBA'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star yedek oyuncuları arasında yer aldı.Alperen Şengün, 46 maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5.0 asist ortalamaları ile Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor. 2.11 boyundaki pivot, takımı Houston Rockets adına harika bir performans sergiledi.2002 doğumlu Alperen, 2021 NBA Draftı’nda 16. sırada Oklahoma City Thunder tarafından seçildikten sonra, draftın hemen ardından Houston Rockets’a takas edilmişti.NBA kariyerinde toplam 256 maça çıkan Şengün, 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4.0 asist ortalamalarıyla kariyerine devam ediyor.Alperen Şengün, 17 yıl aradan sonra NBA All-Star’a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Daha önce Mehmet Okur, 2007 yılında NBA All-Star kadrosuna seçilmişti.All-Star'a seçilen oyuncular kimler?Doğu ve Batı Konferansı'ndan All-Star'a seçilen oyuncular şu şekilde:Doğu:Batı:All-Star ne zaman?NBA All-Star 16-17 Şubat gece yarısı, TSİ 04.00’te başlayacak. Bu yılki All-Star’da yeni bir format denenecek.Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımlar All-Star maçında karşılaşacak.

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nba, nba all-star, houston rockets, alperen şengün, mehmet okur