https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/jrokez-lakapli-oguzhan-dalgakiran-hayatini-kaybetti--1098655178.html

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine birçok... 17.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-17T23:09+0300

2025-08-17T23:09+0300

2025-08-17T23:11+0300

türki̇ye

oğuzhan dalgakıran

öldü

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098655232_0:188:905:697_1920x0_80_0_0_615955ed382b3005b7807f0631e649f8.jpg

Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın oturduğu evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapıldı.Dalgakıran'ın bir kaza yaşadığına dair ilk duyumların gelmesi üzerine çok sayıda yayıncı, yayınlarını sonlandırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/diyarbakirda-bir-evin-balkonu-coktu-2si-cocuk-5-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098654876.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jrokez, oğuzhan dalgakıran, kick, jrokez kaza, jrokez kick, jrokez twitter, jrokez kimdir, jrokez son dakika, jrokez öldü, jrokez öldümü