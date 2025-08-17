https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/jrokez-lakapli-oguzhan-dalgakiran-hayatini-kaybetti--1098655178.html
Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Kick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran'a ulaşılamaması üzerine birçok...
Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın oturduğu evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapıldı.Dalgakıran'ın bir kaza yaşadığına dair ilk duyumların gelmesi üzerine çok sayıda yayıncı, yayınlarını sonlandırmıştı.
23:09 17.08.2025 (güncellendi: 23:11 17.08.2025)
Kick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine birçok yayıncı yayınlarını sonlandırmıştı.
Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın oturduğu evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapıldı.
Dalgakıran'ın bir kaza yaşadığına dair ilk duyumların gelmesi üzerine çok sayıda yayıncı, yayınlarını sonlandırmıştı.