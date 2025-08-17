Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/jrokez-lakapli-oguzhan-dalgakiran-hayatini-kaybetti--1098655178.html
Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine birçok... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T23:09+0300
2025-08-17T23:11+0300
türki̇ye
oğuzhan dalgakıran
öldü
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098655232_0:188:905:697_1920x0_80_0_0_615955ed382b3005b7807f0631e649f8.jpg
Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın oturduğu evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapıldı.Dalgakıran'ın bir kaza yaşadığına dair ilk duyumların gelmesi üzerine çok sayıda yayıncı, yayınlarını sonlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/diyarbakirda-bir-evin-balkonu-coktu-2si-cocuk-5-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098654876.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/11/1098655232_0:103:905:782_1920x0_80_0_0_a11ce6e667d30e36042681d743de751f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jrokez, oğuzhan dalgakıran, kick, jrokez kaza, jrokez kick, jrokez twitter, jrokez kimdir, jrokez son dakika, jrokez öldü, jrokez öldümü
jrokez, oğuzhan dalgakıran, kick, jrokez kaza, jrokez kick, jrokez twitter, jrokez kimdir, jrokez son dakika, jrokez öldü, jrokez öldümü

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

23:09 17.08.2025 (güncellendi: 23:11 17.08.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaOğuzhan Dalgakıran
Oğuzhan Dalgakıran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine birçok yayıncı yayınlarını sonlandırmıştı.
Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran'ın oturduğu evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğine dair sosyal medyada peş peşe açıklamalar yapıldı.
Dalgakıran'ın bir kaza yaşadığına dair ilk duyumların gelmesi üzerine çok sayıda yayıncı, yayınlarını sonlandırmıştı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2025
TÜRKİYE
Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала