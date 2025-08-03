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Bakan Memişoğlu: Tıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde olacak
Bakan Memişoğlu: Tıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde olacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi kenevir konusunda açıklamalar yaptı. Bakan Memişoğlu, tıbbi kenevirin ilaç formuyla eczanelerde olacağını duyurdu. 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T14:56+0300
2025-08-03T14:56+0300
sağlik
kemal memişoğlu
kenevir
kenevir üretimi
tıbbi kenevir
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi kenevirin eczanelerde satılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Memişoğlu, tıbbi kenevirin şizofreniden romatizmaya, kronik ağrıdan kalp hastalıklarına farklı hastalıkların tedavisinde kullanılacağını ifade ederek bu ürünlerin bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilip reçeteyle satılacağını ifade etti.Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
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kemal memişoğlu, kenevir, kenevir üretimi, tıbbi kenevir
kemal memişoğlu, kenevir, kenevir üretimi, tıbbi kenevir

Bakan Memişoğlu: Tıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde olacak

14:56 03.08.2025
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi kenevir konusunda açıklamalar yaptı. Bakan Memişoğlu, tıbbi kenevirin ilaç formuyla eczanelerde olacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi kenevirin eczanelerde satılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Memişoğlu, tıbbi kenevirin şizofreniden romatizmaya, kronik ağrıdan kalp hastalıklarına farklı hastalıkların tedavisinde kullanılacağını ifade ederek bu ürünlerin bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilip reçeteyle satılacağını ifade etti.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar pek çok alanda bilimsel temellere dayalı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi sorunlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar mevcut.”
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Meclis'ten geçti: Doktorlar en fazla iki kurumda çalışabilecek, tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek
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