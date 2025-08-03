Bakan Memişoğlu: Tıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde olacak

“Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar pek çok alanda bilimsel temellere dayalı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi sorunlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar mevcut.”