Komisyon toplantısı öncesi TBMM önünde 'beyaz Toros' yakıldı: Sürücü gözaltında

19.08.2025
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde sabah saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Beyaz Toros marka araç, Meclis'te komisyon toplantısı öncesi yakıldı.Yangın kısa sürede kontrol altına alındıİtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi. Yangının Meclis kapısına çok yakın bir noktada çıkması, çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu.Sürücü gözaltına alındıYetkililer, aracın sürücüsünün olay sonrası gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: Psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiTBMM önündeki güvenlik önlemleri artırıldıYaşanan olayın ardından TBMM çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın Meclis'teki komisyon toplantısı öncesine denk gelmesi nedeniyle soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
09:57 19.08.2025 (güncellendi: 10:31 19.08.2025)
TBMM Çankaya kapısı yakınında, beyaz Toros marka bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, yangın çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde sabah saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Beyaz Toros marka araç, Meclis’te komisyon toplantısı öncesi yakıldı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi. Yangının Meclis kapısına çok yakın bir noktada çıkması, çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Yetkililer, aracın sürücüsünün olay sonrası gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildi
19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TBMM önündeki güvenlik önlemleri artırıldı
Yaşanan olayın ardından TBMM çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın Meclis’teki komisyon toplantısı öncesine denk gelmesi nedeniyle soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.