https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ciftlik-bank-davasinda-karar-tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-cezasi-belli-oldu-1093310419.html

Çiftlik Bank davasında karar: ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu

Çiftlik Bank davasında karar: ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

"Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı. Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:24+0300

2025-02-03T15:24+0300

2025-02-03T15:33+0300

türkiye

mehmet aydın

tosuncuk

fatih aydın

çiftlik bank

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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve kardeşi, 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.Mehmet Aydın'ın ifadesiTutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu” dedi.Mal varlığına tedbir konulduğunu söyleyen Aydın, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. Aydın, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir” ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Fatih Aydın ise savunmasında, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” derken, Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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mehmet aydın, tosuncuk, fatih aydın, çiftlik bank