https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ciftlik-bank-davasinda-karar-tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-cezasi-belli-oldu-1093310419.html
Çiftlik Bank davasında karar: ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu
Çiftlik Bank davasında karar: ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
"Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı. Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:24+0300
2025-02-03T15:24+0300
2025-02-03T15:33+0300
türkiye
mehmet aydın
tosuncuk
fatih aydın
çiftlik bank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093310478_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f49d6be942a16b0b88ee06c0c78fa255.jpg
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve kardeşi, 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.Mehmet Aydın'ın ifadesiTutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu” dedi.Mal varlığına tedbir konulduğunu söyleyen Aydın, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. Aydın, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir” ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Fatih Aydın ise savunmasında, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” derken, Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/prof-dr-naci-gorur-fayi-isaret-etti-7-ve-uzeri-olursa-diyerek-uyardi-ege-denizi-depremleri-hangi-1093306602.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093310478_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ade4e7e521aba22fccfa1df4b292f18e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet aydın, tosuncuk, fatih aydın, çiftlik bank
mehmet aydın, tosuncuk, fatih aydın, çiftlik bank
Çiftlik Bank davasında karar: ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın cezası belli oldu
15:24 03.02.2025 (güncellendi: 15:33 03.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
"Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı. Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a verilen ceza belli oldu. Mehmet Aydın ve kardeşi ayrı ayrı 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve kardeşi, 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu” dedi.
Mal varlığına tedbir konulduğunu söyleyen Aydın, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. Aydın, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir” ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanık Fatih Aydın ise savunmasında, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” derken, Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.