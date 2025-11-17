https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bassavcilik-duyurdu-hakemlerle-baslayan-ve-futbolcularin-da-dahil-oldugu-bahis-sorusturmasi-1101049009.html

Başsavcılık duyurdu: Hakemlerle başlayan ve futbolcuların da dahil olduğu bahis soruşturması genişleyebilir

Başsavcılık duyurdu: Hakemlerle başlayan ve futbolcuların da dahil olduğu bahis soruşturması genişleyebilir

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında "mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T07:32+0300

2025-11-17T07:32+0300

2025-11-17T07:32+0300

türki̇ye

i̇brahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

hakem bahis skandalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096126809_1662:0:5303:2048_1920x0_80_0_0_e7a016f0b82a55c40d314923557bb882.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturmada, sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bildirdiği isim ve bilgilerle yetinilmediğini, hakemlerin mal varlıkları, aralarındaki ilişkiler ve şüpheli kişilerle bağlantılarının yanı sıra, yönettikleri maçlara ilişkin yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının da araştırıldığını, bu kapsamda her gün yeni verilerin işlendiği büyük bir bilgi havuzu üzerinden detaylı kontrollerin yapıldığını bildirdi.Başsavcılıkça yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilerek devam eden soruşturmada, ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyon düzenlendiği, 8'inin tutuklandığı ve halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "Soruşturma sırasında sadece TFF'nin bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu" ifadelerine yer verildi.Gelinen noktada ayrıca TFF tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile resen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği" bilgisi verildi.'Genişleme ihtimali var'Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/futbolda-tarihi-bahis-sorusturmasi-pfdk-102-futbolcuya-ceza-verdi-1100974141.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, hakem bahis skandalı