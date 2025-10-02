https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/istanbulda-hissedilen-deprem-1099848055.html

İstanbul'da hissedilen 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan son dakika açıklaması

İstanbul'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu... 02.10.2025

İstanbul son dakika depremle sarsıldı. AFAD, Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."Silivri çukuruna dikkat çekti: 6.2'lik deprem yaparDeprem uzmanı Şener Üşümezsoy şunları kaydetti:"1912'de kırılan fay o... Silivri çukurunda kırılmayan bir kesim var. 10 kilometrelik bir kesim var. Kırılmadı. 6.2'lik deprem yapar. Daha büyük bir depreme gitmez."Okan Tüysüz: Deprem sayısında bir artış varmış gibi görünüyorNTV'ye konuşan profesör doktor Okan Tüysüz Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı ve 'artçılar da olursa gönül ferahlığı yaşarız' dedi:'Depremlere istatistiksel bakmak lazım, şiddetli deprem için günümüz tarihleri ortaya çıkıyor'Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, fay hatları yerine istatistiklere dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi ve "şiddetli deprem için günümüz tarihleri ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.Daha büyük deprem olur mu?Arslan büyük deprem konusunda mesaj vermekten ise çekindi:

