İstanbul'da hissedilen 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan son dakika açıklaması
14:56 02.10.2025 (güncellendi: 15:31 02.10.2025)
deprem
İstanbul'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak duyuruldu.
İstanbul son dakika depremle sarsıldı. AFAD, Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."
Silivri çukuruna dikkat çekti: 6.2'lik deprem yapar
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy şunları kaydetti:
"1912'de kırılan fay o... Silivri çukurunda kırılmayan bir kesim var. 10 kilometrelik bir kesim var. Kırılmadı. 6.2'lik deprem yapar. Daha büyük bir depreme gitmez."
Okan Tüysüz: Deprem sayısında bir artış varmış gibi görünüyor
NTV'ye konuşan profesör doktor Okan Tüysüz Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı ve 'artçılar da olursa gönül ferahlığı yaşarız' dedi:
Türkiye'deki fayların hepsi deprem üretme potansiyeli olan faylar. 6 Şubat depremlerinden sonra tüm Anadolu'da sismik bir artış var, bu da o bağlamda değerlendirilebilir. Yani Batı Anadolu ve Marmara'nın olağan depremselliği ve 6 Şubat ardından deprem etkinliği bir araya gelince deprem sayısında bir artış varmış gibi görünüyor. Kimseye eve gir çık diyemeyiz ama ben işten sonra eve gideceğim ve yaşamıma devam edeceğim. Biraz bekleyelim, 5 olduktan sonra 3.8 olması, artçılar olabilir, gönül ferahlığı ile artçılar gelecek deriz
'Depremlere istatistiksel bakmak lazım, şiddetli deprem için günümüz tarihleri ortaya çıkıyor'
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, fay hatları yerine istatistiklere dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi ve "şiddetli deprem için günümüz tarihleri ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.
Bu depremler Türkiye'nin bir gerçeği, fay hattı üzerinden konuşmaya gerek yok. İstanbul'da olacak depremin hangi aralıkta olacağını istatistik bize söylüyor. Geçmişe bakınca milattan sonra 1500'lü yıllarda sonra 250 yılda bir 500 yılda bir olmuş. Şiddetli deprem için günümüz tarihleri ortaya çıkıyor. Fay kırıldı kırılmadı tartışması olabilir evet. Burada güvenebileceğimiz kısmı istatistik kısmı. Madem belli zamanlarda oluyor, biz gereklilikleri konuşalım. Yapmamız gerekenler toplumsal ve bireysel olarak değişiyor. Küçük depremleri ikaz olarak düşünmemiz gerekli
Daha büyük deprem olur mu?
Arslan büyük deprem konusunda mesaj vermekten ise çekindi:
Bu büyüklükteki depremin tetikleyip tetiklemeyeceği konusunu kimse bilemez. Mekanik olan davranışın ne kadar enerji olduğu nasıl kırıldığı konularını bilmeden çok zor cevaplamak. Ege'de mesela minik minik depremler olur ve büyük depremi engeller. Burada da benzer olay olabilir. Gerilmeyi tehlike olan bölgeye transfer edebilir. Ama bunu bilmek zor.