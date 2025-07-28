https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ekrem-imamoglunun-yuksek-lisans-diplomasi-istanbul-universitesi-tarafindan-iptal-edildi-1098194326.html
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından i̇ptal edildi
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından i̇ptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını iptal etti. Gerekçe: lisans mezuniyeti geçersiz ve kayıt şartlarında eksiklik.
2025-07-28T16:08+0300
2025-07-28T16:08+0300
2025-07-28T16:11+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
i̇stanbul üniversitesi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
diploma
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Anadolu Ajans'ta yer alan habere göre, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesi olarak, İmamoğlu’nun lisans mezuniyetinin geçersiz sayılması ve yüksek lisans kaydında usule aykırılıklar bulunması gösterildi.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında, İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kaydının geçersiz olduğuna hükmetti. Kararda, öğrencilik statüsüne girişte gerekli şartların sağlanmadığı ve lisans diplomasının yok hükmünde sayıldığı belirtildi.AKSİS ve YÖKSİS sistemlerinden silindiYönetim Kurulu, İmamoğlu’nun mezuniyet kaydının hem Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) hem de Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinmesine karar verdi. Ayrıca, yüksek lisans tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılması da karara bağlandı.Diploma sahteciliği iddiasıyla soruşturma sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK raporu doğrultusunda, “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı.İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.Lisans diploması daha önce iptal edilmiştiİstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri almıştı. Bu kararın ardından 6 Mayıs’ta diploma bilgileri üniversite veri tabanından silinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/turk-markali-zeytinyaginda-yuksek-oranda-kanserojen-madde-bulundu-avrupada-raflardan-toplatiliyor-1098186458.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇mamoğlu diploma, i̇stanbul üniversitesi, yüksek lisans iptali, i̇bb yolsuzluk soruşturması, resmi belgede sahtecilik, i̇mamoğlu sahte diploma, yök raporu, aksi̇s yöksi̇s kaydı, i̇stanbul 59. asliye ceza mahkemesi, kamu yönetimi eğitimi
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından i̇ptal edildi
16:08 28.07.2025 (güncellendi: 16:11 28.07.2025)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını geçersiz saydı. Gerekçe olarak lisans mezuniyetinin usule uygun olmaması ve kayıt şartlarında eksiklik gösterildi. Karar, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürecinde alındı.
Anadolu Ajans'ta yer alan habere göre, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesi olarak, İmamoğlu’nun lisans mezuniyetinin geçersiz sayılması ve yüksek lisans kaydında usule aykırılıklar bulunması gösterildi.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında, İmamoğlu’nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kaydının geçersiz olduğuna hükmetti. Kararda, öğrencilik statüsüne girişte gerekli şartların sağlanmadığı ve lisans diplomasının yok hükmünde sayıldığı belirtildi.
AKSİS ve YÖKSİS sistemlerinden silindi
Yönetim Kurulu, İmamoğlu’nun mezuniyet kaydının hem Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) hem de Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden silinmesine karar verdi. Ayrıca, yüksek lisans tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılması da karara bağlandı.
Diploma sahteciliği iddiasıyla soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK raporu doğrultusunda, “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Lisans diploması daha önce iptal edilmişti
İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri almıştı. Bu kararın ardından 6 Mayıs’ta diploma bilgileri üniversite veri tabanından silinmişti.