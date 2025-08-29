https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/tbmm-gazze-gundemi-icin-olaganustu-toplandi-1098918540.html
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Milletvekilleri Filistin Türkiye bayraklarını taşıyan atkılar taktı
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Milletvekilleri Filistin Türkiye bayraklarını taşıyan atkılar taktı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım konusu için TBMM 29 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak. Muhalefetin çağrısıyla gerçekleşen oturumda...
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve insani yardım ihtiyacının görüşülmesi amacıyla Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Emir, “CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu’nu 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdık” dedi.Kurtulmuş’tan resmi açıklamaMuhalefet partilerinin talebinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in olağanüstü toplanacağını duyurdu. Açıklamada, toplantının İsrail’in Gazze’de uyguladığı saldırılar, soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi için düzenleneceği belirtildi.Fidan, Genel Kurul’a bilgi verecekTBMM’den yapılan duyuruya göre, olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurul’a hitap edecek. Fidan, bölgede yaşanan son gelişmeler, insani yardım girişimleri ve Türkiye’nin diplomatik adımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi sundu:Anayasal çerçevede toplanıyorMeclis’in olağanüstü oturumu, Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 7. maddesi uyarınca yapılacak. Bu çerçevede yürütmenin talebi ve İçtüzüğün 59. maddesi gereği toplantı resmileştirildi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve insani yardım ihtiyacının görüşülmesi amacıyla Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Emir, “CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu’nu 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdık” dedi.
Kurtulmuş’tan resmi açıklama
Muhalefet partilerinin talebinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in olağanüstü toplanacağını duyurdu. Açıklamada, toplantının İsrail’in Gazze’de uyguladığı saldırılar, soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi için düzenleneceği belirtildi.
Fidan, Genel Kurul’a bilgi verecek
TBMM’den yapılan duyuruya göre, olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurul’a hitap edecek. Fidan, bölgede yaşanan son gelişmeler, insani yardım girişimleri ve Türkiye’nin diplomatik adımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi sundu:
Devletimiz bir bütün olarak Filistin mücadelesini sahiplenmektedir. İsrail bölgeyi dizayn altına almaya çalışmaktadır. Gazze'de 62 binden fazla kardeşimiz şehit edilmiştir. İsrail Gazze'nin geri kalanında işgal etmeye hazırlanmaktadır. İsrail ABD desteği ile katliamlarına devam etmektedir. İsrail yardımları engelleyerek açlığı silah olarak kullanmıştır. Bu bir doğal afet değil kasıtlı ve zalim politikanın sonucudur. İsrail devlet terörü sürmektedir. İsrail bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyerek kendi güvenliğini sağlamak istiyor. Bu bütün bölgeyi ateşe atar. Bunun böyle olduğunu da görmekteyiz.
Anayasal çerçevede toplanıyor
Meclis’in olağanüstü oturumu, Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 7. maddesi uyarınca yapılacak. Bu çerçevede yürütmenin talebi ve İçtüzüğün 59. maddesi gereği toplantı resmileştirildi.