TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Milletvekilleri Filistin Türkiye bayraklarını taşıyan atkılar taktı

Devletimiz bir bütün olarak Filistin mücadelesini sahiplenmektedir. İsrail bölgeyi dizayn altına almaya çalışmaktadır. Gazze'de 62 binden fazla kardeşimiz şehit edilmiştir. İsrail Gazze'nin geri kalanında işgal etmeye hazırlanmaktadır. İsrail ABD desteği ile katliamlarına devam etmektedir. İsrail yardımları engelleyerek açlığı silah olarak kullanmıştır. Bu bir doğal afet değil kasıtlı ve zalim politikanın sonucudur. İsrail devlet terörü sürmektedir. İsrail bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyerek kendi güvenliğini sağlamak istiyor. Bu bütün bölgeyi ateşe atar. Bunun böyle olduğunu da görmekteyiz.