Ünlü şarkıcı Banu Kırbağ hayatını kaybetti: 1970'li yıllara damga vurmuştu

Ünlü şarkıcı Banu Kırbağ hayatını kaybetti: 1970'li yıllara damga vurmuştu

Ünlü şarkıcı Banu Kırbağ 74 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen birçok şarkıyı seslendiren Kırbağ, aynı zamanda ilk Türk kadın aranjördü. 18.08.2025

1970'li yılların ünlü şarkıcısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Seslendirdiği, 'Unutulur mu', 'Ölsem de bir kalsam da bir' gibi şarkılarıyla sevilen, aynı zamanda ilk Türk kadın aranjör olan ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi olan Kırbağ'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksınSanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim de üzüntülerini paylaştı. Sanatçı Nilüfer, "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" derken, Selda Bağcan da 'Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun" diyerek veda etti. Sanatçı Melike Demirağ da, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" diyerek paylaşımda bulundu. Banu Kırbağ kimdir?Müzik hayatına lisedde başlayan Kırbağ, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. 1972 yılında Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu.'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl başladığı, Timur Selçuk'tan eğitim alan sanatçı, Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi. İlk Türk aranjör olduFaruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör ünvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayınlandı.1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı ve kendi bestelediği Bir Bahar Aşkısın'ı Ayşegül Aldinç seslendirdi. Yarışmada Kırbağ şarkının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi ünvanını aldı.1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü.Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, konser ve etkinliklere katılan Kırbağ, 15 albüme imzasını attı. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası'nda solistliğe başladı. MESAM'a denetim kurulu üyesi olarak katıldı.

